Auseinandersetzung mit Messern

Nr. 0125

In der vergangenen Nacht kam es in Charlottenburg zu einer Auseinandersetzung, bei der Messer und mutmaßlich Pfefferspray eingesetzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief ein 19-Jähriger mit einem Begleiter gegen 23:30 Uhr die Bismarckstraße entlang. Auf Höhe der Wilmersdorfer Straße begegneten sie einer Personengruppe bestehend aus vier Männern. Es kam zu Streitigkeiten, bei der zwei Männer aus der Gruppe jeweils ein Messer gezogen haben sollen und einer damit den 19-Jährigen an der linken Hand verletzt haben soll. Die anderen beiden Gruppenmitglieder sollen dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf die Schulter geschlagen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.