Passant stellt mutmaßlichen Räuber - Festnahme

Nr. 0124

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte einen mutmaßlichen Räuber in Charlottenburg fest. Gegen 15 Uhr soll es in einem Blumenladen in der Otto-Suhr-Allee zu einer Verabredung gekommen sein. Der Inhaber des Geschäfts soll zuvor eine hochwertige Armbanduhr im Internet zum Verkauf angeboten haben. Nach bisherigem Kenntnisstand erschien daraufhin ein 20 Jahre alter Interessent in dem Laden und schubste den 54-jährigen Verkäufer, nachdem dieser ihm die Uhr zur Inaugenscheinnahme übergeben hatte. Dabei fiel der 54-Jährige in eine Blumenauslage. Er erlitt Schmerzen am Oberkörper, eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Der Tatverdächtige flüchtete mit der erbeuteten Uhr aus dem Blumenladen. Ein Passant wurde auf die anschließenden Hilferufe aus dem Laden aufmerksam und verfolgte den mutmaßlichen Räuber, den er wenig später in der Zillestraße stellen und festhalten konnte, bis alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen festnahmen. Zuvor soll der Festgenommene die Tatbeute dem zivilcouragierten Jugendlichen übergeben haben. Als die Kräfte den Tatverdächtigen durchsuchten, fanden sie bei ihm zudem ein griffbereites Springmesser. Sie brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und dem ermittelnden Jugendkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde. Heute Vormittag kam er auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.