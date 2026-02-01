Mit Schreckschusswaffe geschossen

Nr. 0121

In der vergangenen Nacht kam es in Friedrichshain zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der ein Schuss gefallen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand unterhielten sich zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren am Vorplatz des U-Bahnhofs Warschauer Straße an der Warschauer Brücke gegen 2:30 Uhr, als eine Gruppe bestehend aus drei Männern in das Gespräch mit einstieg. Es kam zu einer Diskussion zwischen dem 27-Jährigen und einem 42-Jährigen aus der Gruppe. Der Ältere soll im Anschluss eine Schreckschusswaffe aus seinem Hosenbund gezogen und dann einen Schuss in Richtung Kopf des Jüngeren abgegeben haben. Sein Begleiter überwältigte den mutmaßlichen Schützen und hielt ihn fest, bis er von den alarmierten Einsatzkräften festgenommen wurde. Die anderen beiden Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen an der Nase sowie am Kopf und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, welches er auf eigenen Wunsch wieder verließ. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.