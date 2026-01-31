Mann nach Schussabgaben tödlich verletzt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0120

Seit heute früh ermittelt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zu einem Tötungsdelikt, das sich in Weißensee ereignet hat. Kurz nach 6 Uhr wurden Einsatzkräfte zu Schüssen in der Gustav-Adolf-Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Fahrzeug neben einem geparkten Transporter gehalten. Aus diesem heraus sollen mehrfach Schüsse auf den Transporter abgegeben worden sein. Ein 44-Jähriger, der sich in dem beschossenen Wagen befand, erlitt Schussverletzungen und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen am Ort. Der oder die unbekannten Täter flüchteten mit dem mutmaßlichen Tatfahrzeug.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen bittet die Polizei Berlin um Mithilfe und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann Bilder- oder Videoaufnahmen (z.B. aus einer Dash-Cam), die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, zur Verfügung stellen?

Wer kann Angaben zum Täter bzw. zu den Tätern machen?

Wer hat das mutmaßlich dunkle Tatfahrzeug gesehen und kann hierzu nähere Angaben machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664-911777, per Fax unter der Faxnummer (030) 4664-911799 oder per E-Mail entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.