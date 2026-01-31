Über die Fahrbahn gerannt - Autofahrer fährt zwei Kinder an

Nr. 0119

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wilmersdorf. Gegen 19:30 Uhr war ein Autofahrer auf der Blissestraße zwischen Uhlandstraße und Berliner Straße in Richtung Brandenburgische Straße unterwegs. Gemäß Zeugenangaben überquerte der 36-Jährige die Kreuzung Blissestraße Ecke Uhlandstraße bei grüner Ampel, als zwei Kinder bei für sie roter Ampel für zu Fuß Gehende plötzlich auf die Fahrbahn rannten. Der Autofahrer fuhr die beiden neun Jahre alten Mädchen an, nachdem er eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben soll. Während das eine Mädchen Hüftschmerzen erlitt, klagte dessen Freundin über eine Kiefer- und Gesichtsverletzung. Beide Kinder standen unter dem Eindruck des Geschehens und kamen in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.