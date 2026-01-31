Verkehrskontrolle entzogen – Fahrzeug beschlagnahmt

Nr. 0118

In Tempelhof hat sich gestern Nachmittag ein Mann einer Polizeikontrolle entzogen. Der 43-Jährige war Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 44 gegen 17:20 Uhr an der Kaiserin-Augusta-Straße Ecke Friedrich-Franz-Straße aufgefallen, als er dort mit einem Ford Mondeo eine Rot zeigende Ampel missachtete und weiterfuhr. Als ihn die Funkwagenbesatzung daraufhin kontrollieren wollte und ihn mit Zeichen und Weisungen zum Anhalten aufforderte, setzte er seine Fahrt mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die Manteuffel- und weitere Straßen wie die Ringbahn- und die Germaniastraße in Richtung Neukölln zur BAB 100 fort, auf die er in südlicher Fahrtrichtung einbog. In der Ausfahrt Buschkrugallee holte ihn die Besatzung des Funkwagens ein, wobei es beim Versuch, den flüchtenden Mann und das Auto zu stoppen, zu einer leichten Berührung beider Fahrzeuge kam. Inzwischen folgten dem Mann drei weitere, hinzualarmierte Funkwagen, was ihn jedoch nicht davon abhielt, weiterzufahren. Von der Ausfahrt Buschkrugallee bog er nach links in die Buschkrugallee Richtung Karl-Marx-Straße ab, wobei er den Gehweg benutzte, um eine Rot zeigende Ampel und den stockenden Verkehr zu umfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr, nach einer Drehung, gegen einen Ampelmast. Als die Besatzung eines Funkwagens ihr Fahrzeug neben den Wagen des 43-Jährigen stellte, um den Mann an der Weiterfahrt zu hindern, fuhr er gegen einen anderen Einsatzwagen. Anschließend nahmen ihn die Polizeikräfte fest. Da der Mann über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Weil er den Polizeikräften gegenüber außerdem angegeben hatte, Drogen konsumiert zu haben, wurde ihm Blut entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann, der keine Fahrerlaubnis besitzt, auf freien Fuß. Zwei 16-Jährige, die als Insassinnen mit im Fahrzeug saßen, blieben unverletzt. Der Ford wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt und auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Nach dem Einsatz traten zwei Polizeibeamte mit Schmerzen verletzt vom Dienst ab. Der 43-Jährige muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Flucht vor der Polizei, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel, wegen des Verkehrsunfalls und wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Die Ermittlungen dauern an.