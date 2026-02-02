Vermisste Frau wohlbehalten angetroffen

Nr. 0122

Die vermisste 61-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Sie befindet sich seit Samstag wieder in ihrer Wohneinrichtung.

Erstmeldung Nr. 0111 vom 29. Januar 2026: Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau. Sie verließ in der Nacht vom 16. zum 17. Januar 2026 ihre Wohneinrichtung und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Die 61-Jährige ist psychisch krank und stark dement, sie benötigt Medikamente. Es wird davon ausgegangen, dass sie hilf- und orientierungslos ist. Möglicherweise ist sie nicht wettergerecht gekleidet.