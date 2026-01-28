Jugendlicher verletzt und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0107

Am gestrigen Abend soll ein Mann einen Jugendlichen in Tegel fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 18 Uhr in der Gorkistraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 14-Jährigen und einem 45-jährigen Mann, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. In diesem Zusammenhang soll der 45-Jährige den Jugendlichen mit dem Ellenbogen gegen den Oberkörper gestoßen und ihn anschließend fremdenfeindlich beleidigt haben. Ein bislang unbekannter, unbeteiligter Fußgänger soll daraufhin dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Ort des Geschehens. Eine ärztliche Behandlung wurde von allen Beteiligten abgelehnt. Nachdem alarmierte Polizeikräfte die Identität der verbleibenden Personen festgestellt hatten, konnten diese ihrer Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.