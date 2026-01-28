Brand in Krankenhauszimmer

Nr. 0105

In der vergangenen Nacht brannte es in einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Gesundbrunnen. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen war ein 71-Jähriger aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustandes in einem Krankenhaus in der Heinz-Galinski-Straße in Behandlung, als gegen 23:40 Uhr ein Feuer in seinem Patientenzimmer ausbrach. Dort brannte zunächst ein Gegenstand im Nahbereich des Bettes, woraufhin das Feuer auch auf die Matratze übergriff. Das Krankenhauspersonal begann bis zum Eintreffen der Feuerwehr umgehend mit ersten Löscharbeiten und verlegte die Patientinnen und Patienten im Bereich auf eine andere Station. Insgesamt erlitten 14 Personen Verletzungen, darunter der 71-Jährige, Einsatzkräfte und Krankenhauspersonal. Die Station ist wegen der Rauchentwicklungen vorerst nicht nutzbar und das konkrete Zimmer als Brandort beschlagnahmt. Der Tatverdächtige befindet sich nunmehr unter polizeilicher Aufsicht in einem anderen Krankenhaus zur Behandlung. Die anderen 13 Verletzten wurden nach ambulanten Behandlungen entlassen. Nachdem der Polizeiliche Staatsschutz und ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts einen möglichen politischen Hintergrund der Tat nach den bisherigen Erkenntnissen ausschließen konnten, übernahm das Brandkommissariat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung.