Computerbetrug – Wer erkennt diese Frau?

Nr. 0104

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen zu einem banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrug. Die bislang Unbekannte legte am 14. Juli 2025 in einer Filiale der Berliner Volksbank einen gefälschten türkischen Reisepass vor. Sie erhielt daraufhin einen Aktivierungscode zum Online-Banking-Account des Geschäftskontos der Person, als die sie sich ausgegeben hatte. Anschließend nahm die unbekannte Tätergruppierung, zu der die Gesuchte mutmaßlich gehört, unrechtmäßige Überweisungen sechsstelliger Geldbeträge von den Konten der Geschädigten vor.

Wer kennt die abgebildete Frau und kann ggf. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes Berlin in der Martin-Luther-Straße 105 in Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-924417, per E-Mail an LKA244@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.