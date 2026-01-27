Zwei Autofahrerinnen und ein Beifahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0103

Heute Vormittag kamen zwei Frauen und ein Mann in Folge eines Verkehrsunfalls in Alt-Hohenschönhausen in Krankenhäuser. Gegen 10:30 Uhr ereignete sich dieser Verkehrsunfall in der Gärtnerstraße Ecke Marzahner Straße Ecke Rhinstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine Peugeot-Fahrerin die Gärtnerstraße in Richtung Marzahner Straße. Beim Überqueren der Rhinstraße stieß die 27-Jährige im Kreuzungsbereich mit einem Hyundai zusammen, mit dem eine 65-Jährige aus der Landsberger Allee kommend auf der Rhinstraße in Richtung Malchower Weg unterwegs gewesen sei. Der Hyundai soll in Drehung geraten und quer zur Fahrtrichtung auf der Rhinstraße zum Stehen gekommen sein, wohingegen der Peugeot in den Gegenverkehr gerutscht und gegen einen verkehrsbedingt wartenden Lkw gestoßen sein soll. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage aufgrund eines technischen Defektes, der bis etwa 15 Uhr anhielt, nicht in Betrieb. Die beiden Autofahrerinnen und ein 32 Jahre alter Beifahrer in dem Peugeot trugen Verletzungen davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der 66-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Im Rahmen von Ermittlungen am Unfallort wurde bekannt, dass die 65-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie muss sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die weiteren Ermittlungen hierzu wie auch zum Verkehrsunfall wurden vom Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.