Nr. 0102
Heute Vormittag tätigte eine Frau in Westend volksverhetzende Äußerungen bei einer Gedenkveranstaltung zur Befreiung von Auschwitz. Die 59-Jährige hielt sich nach den bisherigen Erkenntnissen gegen 11:15 Uhr im Umkreis der „Gedenkveranstaltung zum 27. Januar – Befreiung von Auschwitz“ am Theodor-Heuss-Platz auf und soll dort Passanten lautstark angeredet haben. Unter ihnen befanden sich auch zwei 16- und 17-jährige Veranstaltungsteilnehmer. Ihnen gegenüber habe sich die Frau lautstark antisemitisch geäußert. Alarmierte Einsatzkräfte stellten die 59-Jährige noch am Ort. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte sie zudem einen der Schüler. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.
Volksverhetzung bei Gedenkveranstaltung
Polizeimeldung vom 27.01.2026
Charlottenburg-Wilmersdorf