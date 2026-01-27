Volksverhetzung bei Gedenkveranstaltung

Nr. 0102

Heute Vormittag tätigte eine Frau in Westend volksverhetzende Äußerungen bei einer Gedenkveranstaltung zur Befreiung von Auschwitz. Die 59-Jährige hielt sich nach den bisherigen Erkenntnissen gegen 11:15 Uhr im Umkreis der „Gedenkveranstaltung zum 27. Januar – Befreiung von Auschwitz“ am Theodor-Heuss-Platz auf und soll dort Passanten lautstark angeredet haben. Unter ihnen befanden sich auch zwei 16- und 17-jährige Veranstaltungsteilnehmer. Ihnen gegenüber habe sich die Frau lautstark antisemitisch geäußert. Alarmierte Einsatzkräfte stellten die 59-Jährige noch am Ort. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte sie zudem einen der Schüler. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.