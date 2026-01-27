Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 0101

Gestern Abend kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Autofahrer gegen 19:15 Uhr den Hohenzollerndamm in Fahrtrichtung BAB 100. Eine 43-jährige Fußgängerin überquerte aus der Warneckstraße kommend die Fahrbahn des Hohenzollerndamms und wurde von dem Autofahrer angefahren. Die Frau erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf sowie innere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).