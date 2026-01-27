Mann leistet Widerstand – DEIG eingesetzt

Nr. 0100

Ein Mann randalierte in der vergangenen Nacht in Schöneberg und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Einsatzkräfte wurden gegen 22:30 Uhr in die Czeminskistraße alarmiert. Anlass war ein 37-jähriger Mann, der sich entgegen der geltenden Regelung nach 22 Uhr in einem Frauenwohnheim aufgehalten und sich aggressiv gegenüber den Bewohnerinnen verhalten haben soll. Vor Ort forderten ihn die Beamtinnen und Beamten mehrfach auf, das Wohnhaus zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach und hielt sich weiterhin in einem Zimmer einer Bewohnerin auf. Als Einsatzkräfte ihn aus dem Raum bringen wollten, leistete der Mann Widerstand. Beim Versuch, die Handfesseln anzulegen, setzte er sich mit erheblicher Kraft gegen die Festnahme zur Wehr. Da auch unter Anwendung unmittelbaren Zwangs sowie durch den Einsatz eines Mehrzweckstocks keine Festnahme möglich war, sahen sich die eingesetzten Kräfte gezwungen, nach vorheriger Androhung das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) durch Aufsetzen im Schulterbereich einzusetzen. Bei der anschließenden Festnahme verletzte der Mann einen Polizisten im Bereich einer Hand. Der Beamte beendete aufgrund der Verletzung seinen Dienst. Da der Verdacht bestand, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm in einem Polizeigewahrsam Blut entnommen. Anschließend wurde er auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).