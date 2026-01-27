Frau mit Kind vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0098

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der 43-jährigen Iskra Pavlinova DANOVA und dem siebenjährigen Erick Leonard Rajan DANOV. Die Frau passte ihren Sohn am 26. Januar 2026 gegen 8:40 Uhr vor der Kita ab und entfernte sich mit ihm in unbekannte Richtung. Frau Danova hat aktuell kein Sorgerecht für ihren Sohn und befindet sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Eigen- und Fremdgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

43 Jahre alt

circa 160 bis 170 cm groß

spricht Deutsch

dunkelblauer Winterparka

sieben Jahre alt

circa 120 cm groß

kurze braune Haare

bekleidet mit hellen Jeans, einem blau-gelben Pullover, einer hellblauen Jacke, einer hellblauen Mütze und dunkelblauen Schuhen

Wer hat die Vermissten seit dem 26. Januar 2026, 8:40 Uhr, gesehen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.