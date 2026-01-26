Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrerin und BVG-Bus

Nr. 0096

In Borsigwalde fuhr ein Autofahrer gestern Mittag mit seinem Fahrzeug erst eine Fahrradfahrerin und im weiteren Verlauf einen BVG-Bus an. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 63-Jährige gegen 11:50 Uhr auf der Holzhauser Straße in Fahrtrichtung der Straße Am Nordgraben unterwegs, als eine 56-jährige Fahrradfahrerin im Kreuzungsbereich aus der Conradstraße kommend bei Grün die Holzhauser Straße überquerte. Der Autofahrer fuhr dabei gegen die Frau. Sie erlitt bei dem Aufprall Verletzungen im Oberschenkelbereich sowie an einer Hand. Der 63-Jährige setzte seine Fahrt anschließend auf der Holzhauser Straße fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Kurz vor der Räuschstraße fuhr er gegen einen an der Ampel wartenden BVG-Bus, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Die Mitfahrenden und der Busfahrer blieben unverletzt. Der 63-jährige Autofahrer erlitt eine Platzwunde und Verletzungen am Brustkorb. Er und die Fahrradfahrerin kamen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).