Schüsse in Wohnung – mehrere Verletzte

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0095

Gestern Nachmittag fielen in einer Wohnung in Tiergarten mehrere Schüsse, wodurch insgesamt vier Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz nach 17 Uhr in einer Wohnung in der Wichmannstraße zu familiären Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. In der Folge fielen mehrere Schüsse, wodurch ein 22-Jähriger und ein 45-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Sie werden stationär in Krankenhäusern behandelt. Lebensgefahr soll derzeit nicht mehr bestehen. Darüber hinaus erlitten eine 20-Jährige und ein 52-Jähriger ebenfalls Schussverletzungen, die nicht lebensbedrohlich waren. Beide kamen ebenfalls in Kliniken. Während die Frau dort stationär behandelt wird, konnte der 52-Jährige nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die 42-jährige Mutter der verletzten 20-Jährigen erlitt einen Schock und kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es wurden Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Diese dauern zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatablauf derzeit noch an und wurden von der 8. Mordkommission des Landeskriminalamts sowie der Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.