Wer kennt diesen Zeugen - Polizei bittet um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0094

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bitten das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 und die Staatsanwaltschaft Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Zeugen, der zusammen mit einem 28-Jährigen am 24. August 2025, gegen 21:50 Uhr, auf der Baruther Straße in Kreuzberg unterwegs war. Die beiden Männer kannten sich nur flüchtig. Zwei Unbekannte sollen den 28-Jährigen auf Höhe der Friedhöfe am Halleschen Tor zunächst mit einem Messer bedroht und ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene flüchtete daraufhin bis zur Einmündung Baruther Straße/Mehringdamm. Dort sollen ihn die Unbekannten mit einem Tritt zu Boden gebracht und dann weiter auf ihn eingetreten haben, bis er das Bewusstsein verlor. Dann sollen die Unbekannten eine „Louis Vuitton“-Umhängetasche mit Bargeld, Schmuck, zwei Fahrzeugschlüssel und das Mobiltelefon des 28-Jährigen entwendet haben.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Zeugen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664–573111 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail (dir5k31@polizei.berlin.de) können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.