In den Gegenverkehr geraten – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Nr. 0092

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Zehlendorf, bei dem mehrere Personen Verletzungen erlitten. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 66-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Toyota auf der Wupperstraße in Richtung Dahlemer Weg, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort fuhr entgegenkommend zu diesem Zeitpunkt eine 51-Jährige mit einem Seat und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und verloren Betriebsflüssigkeiten. Die 51-Jährige erlitt so erhebliche Verletzungen am Rumpf, dass sie, nach Erster Hilfe durch Zeuginnen und Zeugen, von alarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 66-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen, die jedoch nicht behandelt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).