Angriff mit politischer Tatmotivation

Nr. 0091

Vier Männer griffen gestern Abend einen Mann in Kreuzberg an und verletzten ihn. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 29-jährige irakische Staatsangehörige kurdischer Volkszugehörigkeit gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt an der Skalitzer Straße. Dort stand er gerade in der Kassenwarteschlange an und telefonierte, als sich vier Männer vorgedrängelt haben sollen. Der 29-Jährige forderte die Männer auf, das Vordrängeln zu unterlassen. Die vier Männer, bei denen es sich um syrische Staatsangehörige gehandelt haben soll, fragten ihn daraufhin, ob er Kurde sei, da sie seinen Akzent bemerkten. Als der 29-Jährige dies bejahte, sollen ihn die Männer beleidigt und anschließend gemeinsam mit Faustschlägen angegriffen haben. Zeugen der Tat griffen ein und konnten den Angriff beenden, worauf die Tatverdächtigen aus dem Markt flüchteten. Der 29-Jährige klagte über erhebliche Schmerzen im Rücken, sodass alarmierte Rettungskräfte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.