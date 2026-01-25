Beraubt und mit Messer verletzt - Notoperation

Nr. 0090

Mehrere derzeit unbekannte Männer beraubten und verletzten gestern Abend einen Mann in Westend. Nach aktuellem Erkenntnisstand sollen mehrere Unbekannte gegen 19.30 Uhr den 24-Jährigen auf einem Parkplatz am Messedamm angesprochen, sein Geld geraubt und ihn mit einem Messer verletzt haben. Der Angegriffene erlitt eine Stichverletzung im Bauch und schleppte sich mit dieser vom Parkplatz in die Wartehalle des Zentralen Omnibusbahnhofes. Dort leisteten Fahrgäste bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sogleich operiert werden musste. Lebensgefahr soll nach aktuellem Wissen nicht bestehen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernahm das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).