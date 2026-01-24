Trickdiebstahl in Wohnung – Seniorin bestohlen

Nr. 0087

Gestern Vormittag haben zwei bislang unbekannte Frauen in Schöneberg eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 87-Jährige gegen 9:45 Uhr in ihrer Wohnung in der Geisbergstraße von zwei Frauen aufgesucht. Zuvor hatte eine Bekannte der älteren Dame eine Anzeige aufgegeben, in der Reinigungskräfte gesucht wurden. Daraufhin meldete sich eine Frau telefonisch und vereinbarte einen Termin für den gestrigen Tag. Zum vereinbarten Zeitpunkt erschien die Frau gemeinsam mit einer weiteren Frau in der Wohnung der Seniorin. Beide führten in Anwesenheit der Seniorin eine einstündige Probearbeit durch. Anschließend verließen sie mit Einverständnis der 87 Jährigen die Wohnung, ohne eine Bezahlung zu verlangen. Sie gaben an, zu ihrem Pkw gehen zu wollen, um das Parkticket zu verlängern. Als die beiden Frauen nach längerer Zeit nicht zurückkehrten, bemerkte die Seniorin das Fehlen von Bargeld und ihrer Schmuckschatulle. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin. (kw)

Tipps, wie Sie sich vor Trickbetrügern/-dieben schützen können und im Allgemeinen zur Seniorensicherheit, erhalten Sie unter den folgenden Links:

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/senioren/

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und einbruch/artikel.119066.php

https://www.polizei-beratung.de/

Unter der Telefonnummer (030) 4664-979222 stehen Ihnen zudem die Ansprechpartner für Seniorensicherheit des Landeskriminalamts am Columbiadamm 4 in Berlin-Tempelhof zur Verfügung.