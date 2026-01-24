Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Nr. 0086

Gestern Nachmittag kam es in Nikolassee zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 41-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr mit einem Pkw auf der Potsdamer Chaussee zwischen der Isoldestraße und der Nibelungenstraße aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr ein. Zeitgleich befuhr eine ebenfalls 41-jährige Fahrzeugführerin mit einem Smart die Potsdamer Chaussee in Fahrtrichtung Kronprinzessinnenweg auf dem linken Fahrstreifen. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Smart überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Alarmierte Rettungskräfte befreiten die Autofahrerin aus dem Fahrzeug. Die Frau klagte über Schmerzen im Kopf- und Rumpfbereich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Potsdamer Chaussee war in der Zeit von 16 Uhr bis 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).