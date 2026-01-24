Nach Unfallflucht – Beifahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Nr. 0085

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag verursachte in Reinickendorf ein Autofahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete. Gegen 3:30 Uhr soll er die Aroser Allee zwischen Lindauer Allee und Emmentaler Straße in Richtung Holländerstraße befahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er das Auto gegen einen geparkten Lkw, der sich am rechten Fahrbahnrand befand. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugfront deformiert und der Motorraum geriet kurzzeitig in Brand. Vorbeifahrende Einsatzkräfte der örtlichen Kriminalpolizei zogen den Beifahrer aus dem Unfallwagen und reanimierten ihn. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und brachten den 16-Jährigen, der einen Schädelbasis- und Beckenbruch erlitt, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es soll Lebensgefahr bestehen. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen hatte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Einsatzkräfte beschlagnahmten den Unfallwagen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Sie dauern an.