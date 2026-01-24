Mann mit Messer verletzt

Nr. 0084

Gestern Abend wurde ein 19‑jähriger Mann in Köpenick bei einem versuchten Raub mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der junge Mann gegen 19 Uhr auf dem Gehweg an der Bushaltestelle Filehner Straße, als zwei bislang Unbekannte ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen aufforderten. Der Aufforderung kam er nicht nach. In der Folge griff einer der Männer den 19-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn im Bauch‑ und Brustbereich. Trotz der Verletzungen gelang es dem jungen Mann, in seine nahegelegene Wohnung zu flüchten. Dort alarmierten anwesende Freunde umgehend den Rettungsdienst, der den 19‑Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde er stationär aufgenommen und operiert. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.