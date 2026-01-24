Jugendlicher nach Starkstromschlag im Gleisbett verstorben

Nr. 0083

Heute früh verstarb ein Jugendlicher bei einem Unfall in Charlottenburg. Nach den ersten Erkenntnissen hielt sich der 17-Jährige gegen 3:10 Uhr mit einer größeren Personengruppe auf dem U-Bahnhof Deutsche Oper auf, als ihm ein Gegenstand in ein Gleisbett fiel. Bei dem Versuch, den Gegenstand aus dem Gleisbett zu holen, erlitt er einen Starkstromschlag, durch den er noch am Ort verstarb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Anhaltspunkte für eine Fremdschuld. Die Freunde des Verstorbenen standen unter dem Eindruck des Geschehens. Sie wurden von Rettungskräften erstversorgt und anschließend von Notfallseelsorgern betreut. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war der Zugverkehr der U-Bahn-Linie 2 zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Theodor-Heuss-Platz bis etwa 4:15 Uhr unterbrochen. Das eingeleitete Todesermittlungsverfahren führt die örtlich zuständige Kriminalpolizei.