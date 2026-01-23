Festnahme nach Einbruch in Bäckerei

Nr. 0081

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte in Tempelhof einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der 24-Jährige gegen 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei am Tempelhofer Damm, indem er die Glasschiebetür aufdrückte, und begab sich in den Kassenbereich. Als sich der Tatverdächtige mit dem erbeuteten Geld im Ausgangsbereich befand, nahmen ihn die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 44 fest.

Bei einer Durchsuchung des von ihm genutzten Fahrzeugs fanden die Beamtinnen und Beamten darüber hinaus Beweismittel, die im Zusammenhang mit zurückliegenden Straftaten stehen könnten. Die Kräfte überstellten den Festgenommenen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.