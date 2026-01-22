Mit Spirituosen geflüchtet

Nr. 0080

In Friedrichsfelde sollen drei Männer nach einem vorangegangenen Diebstahl gestern früh die Filialleiterin eines Supermarktes und einen weiteren Mitarbeiter verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die drei Männer im Alter von 34, 29 und 26 Jahren gegen 8:45 Uhr den Supermarkt an der Straße Am Tierpark. Der 29-jährige und der 26-jährige Tatverdächtige verließen die Filiale nach kurzer Zeit wieder – wie sich später herausstellte mit Diebesgut in Form von Spirituosen. Ein 21-jähriger Mitarbeiter beobachte unterdessen den 34-jährigen Tatverdächtigen, wie er Waren in einer Reisetasche verstaute und forderte ihn zum Aufzeigen des Inhalts auf.

Dieser ignorierte die Aufforderung und lief in Richtung Ausgang. Dort versuchte die 42-jährige Filialleiterin ihn an der Flucht zu hindern und hielt ihn an seiner Reisetasche fest. Vor der Filiale kam es im Anschluss zu einer Auseinandersetzung zwischen der Filialleiterin, dem Mitarbeiter und dem 34-jährigen Tatverdächtigen, der Unterstützung von seinen beiden mutmaßlichen Komplizen erhielt. Dem Trio gelang schließlich mit der gefüllten Tasche die Flucht. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die drei Tatverdächtigen an der Tramhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße fest. Die Filialleiterin erlitt Verletzungen an den Armen und eine Prellung am Oberkörper. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Kollege erlitt Schmerzen an einem Arm, die er jedoch zunächst nicht behandeln ließ. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt. Alle drei sollen noch heute einem Ermittlungsgericht zwecks Prüfung des Erlasses von Haftbefehlen vorgeführt werden.