Raubüberfall auf Hotel – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0077

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Der bislang Unbekannte soll am Samstag, den 25. Oktober 2025, gegen 4:20 Uhr, ein Hotel an der Fischerinsel 12 in 10179 Berlin-Mitte überfallen haben. Er soll das Hotel durch den Haupteingang betreten, sich anschließend mit einem gezückten Messer in der Hand zur Rezeption begeben und vom Hotelpersonal Bargeld gefordert haben. Nachdem seine Forderung erfüllt worden war, flüchtete der Tatverdächtige wieder durch den Haupteingang und begab sich zu Fuß zur Fischerinsel 1. Dort stieg er in ein Taxi und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Wer hat die Tat gesehen und kann Angaben zur Sache machen?

Wer kann Angaben zur Flucht des Tatverdächtigen mit dem Taxi machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664–573218 und (030) 4664–573110 (während der Bürodienstzeit) sowie (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: dir5k32@polizei.berlin.de. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.