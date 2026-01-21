Fußgängerin von Auto angefahren

Nr. 0076

Gestern Nachmittag kam es in Lankwitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau von einem Autofahrer angefahren wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr den Siemensdamm in Fahrtrichtung Am Elsenbruch und bog nach links in den Wiesenweg ab. Dabei fuhr er eine 55-jährige Fußgängerin an, die den Wiesenweg in Laufrichtung Am Elsenbruch überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 55-Jährige mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).