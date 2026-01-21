Mitarbeiter eines Discounters überfallen

Nr. 0075

In der vergangenen Nacht wurde ein Mitarbeiter eines Discounters in Neukölln überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen fing ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 22:30 Uhr den 37-jährigen Mitarbeiter nach dem Verschließen des Geschäfts in der Sonnenallee ab und bedrohte ihn mit einem unbekannten Gegenstand. Anschließend forderte der Mann den 37-Jährigen unter Androhung von Gewalt auf, das Geschäft wieder aufzuschließen und ihm die Einnahmen auszuhändigen. Kurz darauf kamen zwei weitere Komplizen hinzu. Im weiteren Verlauf schlug einer der Unbekannten dem Mitarbeiter mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchtete das Trio mit erbeutetem Geld in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten 37-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes werden von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) geführt.