Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 0074

Gestern Nachmittag konnten Zivilkräfte in Moabit einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. Gegen 15:20 Uhr bemerkten die Polizistinnen und Polizisten einen 30-jährigen Autofahrer an der Kreuzung Europaplatz/ Ella-Trebe-Straße an einer roten Ampel. Als die Einsatzkräfte zur Kontrolle an das Fahrzeug herantraten, beschleunigte der Mann sein Auto stark und fuhr dabei auf eine Beamtin zu, die sich vor dem Fahrzeug befand. Durch einen Sprung zur Seite konnte sie einen Zusammenstoß verhindern und blieb unverletzt. Kurz darauf musste der Autofahrer aufgrund eines vor ihm stehenden Wagens anhalten und wurde schließlich festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 30-Jährige Widerstand. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden Bargeld sowie mehrere Behältnisse gefunden, die mutmaßlich Kokain enthielten. Das Fahrzeug wurde aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens bestand zudem der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einer Blutentnahme im Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.