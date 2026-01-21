Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0073

Seit Sonntag, den 11. Januar 2026, wird Lutz KIRCHHOFF aus Reinickendorf vermisst. Der 73-Jährige wurde an diesem Tag zuletzt von Nachbarn in seiner Wohnung gesehen. Seither kehrte er nicht mehr zu seiner Wohnanschrift zurück. Generell ist er zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Herr KIRCHHOFF geht unsicher und leidet an Demenz, höchstwahrscheinlich ist er hilf- und orientierungslos. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin nun um Mithilfe bei der Suche.

73 Jahre alt

170 cm bis 180 cm groß

schlanke Statur

blaue Augen

rote Wangen

oben Glatze, unten schulterlange graue Haare zum Zopf gebunden

silberne Ohrstecker

Die zuletzt getragene Bekleidung ist nicht bekannt, im Alltag war er gewöhnlich mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, braunen Schuhen und blauen Jeans bekleidet.

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat ihn seit dem 11. Januar 2026 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Sie können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.