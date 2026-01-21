Unbekannter nach gefährlicher Körperverletzung gesucht – Wer erkennt den Mann?

Nr. 0072

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei einen bislang Unbekannten, der am Sonntag, den 3. August 2025, gegen 1:50 Uhr, an der Maaßenstraße Ecke Nollendorfplatz in Schöneberg zwei 37 und 38 Jahre alte Männer körperlich angegriffen haben soll, nachdem diese die Freundin des Unbekannten angesprochen haben sollen. Dabei schlug der Gesuchte zunächst dem 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, trat ihm gegen den Kopf, als der 37-Jährige am Boden lag und schlug ihm anschließend noch mit einem Aufsteller auf den Kopf. Auch den 38-Jährigen schlug er mit der Faust ins Gesicht.

circa 25 bis 30 Jahre alt

circa 185 bis 190 cm groß

athletische Statur

linker Arm stark tätowiert

Bekleidung am Tattag: weiße Sportschuhe, schwarze Jogginghose, schwarzer Rucksack, schwarzes Shirt, grünes Basecap

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zum Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473111, per E-Mail an Dir-4-k-31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.