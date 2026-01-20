Autofahrer fährt Paketzusteller an

Nr. 0071

Gestern Nachmittag kam es in Gesundbrunnen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger Autofahrer gegen 15:20 Uhr die Pankstraße in Fahrtrichtung Reinickendorfer Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Dort fuhr er gegen einen 58-jährigen Paketzusteller, der sich zu diesem Zeitpunkt am Kofferraum seines Fahrzeugs befand, das in zweiter Reihe abgestellt war. Die Besatzung eines zum Unfallort alarmierten Rettungshubschraubers transportierte den 58-Jährigen mit Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 87-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).