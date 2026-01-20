Stein von Brücke auf Auto geworfen

Nr. 0070

Gestern Abend warfen eine oder mehrere unbekannte Personen in Marzahn einen Stein von einer Brücke auf ein fahrendes Auto. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 22-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr auf der Märkischen Allee in Fahrtrichtung Helene-Weigel-Platz unterwegs. Er fuhr gerade unter der Straßenbrücke der Allee der Kosmonauten durch, als auf seiner Frontscheibe ein Stein einschlug. Die Frontscheibe und die Motorhaube wurden beschädigt. Ein weiterer Autofahrer, ein 36-Jähriger, fuhr mit seinem Auto über den auf der Straße liegenden Stein und erlitt einen Reifenschaden. Alarmierte Einsatzkräfte suchten den Tatort und die Umgebung ab und beschlagnahmten den Stein. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.