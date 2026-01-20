Zäune an Botschaftsgebäuden beschmiert

Nr. 0069

Mehrere Personen beschmierten in der vergangenen Nacht den Zaun der Botschaft der Republik Türkei im Stadtteil Tiergarten. Kurz nach Mitternacht beobachteten Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin, wie rund 40 Personen den Zaun der Liegenschaft an der Tiergartenstraße mit roter Farbe beschmierten. Außerdem schmierten die Personen mit weißer Farbe auf den Gehweg vor der Botschaft eine Parole. Im weiteren Verlauf wurden aus der Gruppe heraus mehrere sogenannte Nebeltöpfe gezündet. Gleichsam beschmierten die Personen auch den Zaun der Botschaft der Republik Südafrika. Beim Herannahen alarmierter Einsatzkräfte flüchtete die Gruppe in den Großen Tiergarten. Dennoch nahmen die Polizisten zwei Personen der Gruppe, Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, noch in der Nähe fest und brachten sie zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in ein Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.