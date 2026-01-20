Raubüberfälle auf Tankstellen und Geschäfte – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0067

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Ermittelt wird in acht Fällen, für die derselbe Täter infrage kommt. Der bislang Unbekannte soll jeweils den Verkaufsraum betreten, sich zu den Mitarbeitenden begeben, diesen einen Beutel ausgehändigt und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben. Dabei soll er dem Personal Schusswaffen oder Messer vorgehalten haben. Nachdem die Mitarbeitenden Folge geleistet hatten, soll er jeweils in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Auffällig war bei allen Taten, dass der Mann ruhig und unaufgeregt agiert haben soll.

Tat 1:

Datum: 05. November 2025, 21:17 Uhr

Ort: „Star“-Tankstelle, Pablo-Picasso-Straße 50, 13053 Berlin (Hohenschönhausen)

Tat 2:

Datum: 06. November 2025, 20:50 Uhr

Tatort: „Total“-Tankstelle, Am Feuchten Winkel 11, 13129 Berlin (Pankow)

Tat 3:

Datum: 14. Dezember 2025, 19:55 Uhr

Tatort: „AGIP“-Tankstelle, Ahrensfelder Chaussee 152, 12689 Berlin (Marzahn-Nord)

Tat 4:

Datum: 17. Dezember 2025, 21:10 Uhr

Tatort: roter Netto-Getränkediscount, Rabensteiner Straße 36, 12689 Berlin (Marzahn-Nord)

Tat 5:

Datum: 22. Dezember 2025, 20:15 Uhr

Tatort: Lotto-Laden, Karl-Philipp-Moritz-Weg 61, 13057 Berlin (Falkenberg)

Tat 6 und 7:

Datum: 23. Dezember 2025, 18:35 Uhr

Datum: 11. Januar 2026, 19:35 Uhr

Tatort: „Aral“-Tankstelle, Märkische Allee 248, 12679 Berlin (Marzahn-Nord)

Tat 8:

Datum: 14. Januar 2026, 20:10 Uhr

Tatort: roter Netto-Markt, Neue Grottkauer Straße 3, 12619 Berlin (Hellersdorf)

circa 160 bis 176 cm groß

weiße Hautfarbe (mittel- oder osteuropäischer Phänotypus)

korpulente Statur

sprach Deutsch

maskierte sich mit Faschingsutensilien und Pflastern im Gesicht

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach einer Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben zu den hier beschriebenen Taten und/oder zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55, 12435 Berlin, unter den Rufnummern (030) 4664-373126 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an Dir-3-K-31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.