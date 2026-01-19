Mit Schreckschusswaffe verletzt und angefahren worden

Nr. 0066

Gestern Nachmittag kam es in Wedding zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole. Nach bisherigem Kenntnisstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll es gegen 15:10 Uhr zwischen einem 28-Jährigen und zwei unbekannten Tatverdächtigen zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im weiteren Verlauf seien die beiden Männer in ein Auto gestiegen und losgefahren, woraufhin der 28-Jährige eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen haben soll. Daraufhin soll einer der Insassen mit einer Schreckschusswaffe auf den 28-Jährigen geschossen haben. Dieser habe zeitgleich in Richtung der Waffe gegriffen und sich durch die Beschädigung der Autoscheibe sowie die Schussabgabe Verletzungen am rechten Arm zugezogen. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Als der 28-Jährige im Anschluss auf die Fahrbahn lief, wurde er von einer bislang unbekannten Person mit einem unbeteiligten Fahrzeug angefahren. Auch dieses entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen hat das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.