Mitarbeitende des BVG-Sicherheitspersonals angegriffen

Nr. 0065

Einsatzkräfte wurden gestern Abend zu einer Auseinandersetzung nach Neukölln gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sprachen vier Mitarbeitende des BVG-Sicherheitspersonals am U-Bahnhof Hermannplatz gegen 21:20 Uhr eine Gruppe, bestehend aus sieben Männern, an, da sich diese rauchend auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie 8 aufgehalten haben soll. Sie baten die Männer, das Rauchen zu unterlassen. Die Gruppe soll der Aufforderung nicht nachgekommen sein und soll die Zigaretten vor die Füße des BVG-Sicherheitspersonals geworfen haben. Einer der Männer soll eine Faustbewegung in Richtung eines der Mitarbeitenden gemacht haben. Dieser soll ihn daraufhin festgehalten haben, woraufhin die anderen Männer aus der Gruppe auf das Sicherheitspersonal losgegangen seien. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Karl-Marx-Straße. Mit Hämatomen, Hautabschürfungen und einer Platzwunde kamen zwei Angegriffene zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen beiden klagten über Schmerzen, eine ärztliche Behandlung war nicht nötig. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.