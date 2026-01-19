Fahrerflucht nach Fahrzeugkontrolle auf der A 100

Nr. 0064

In Tempelhof ist gestern Abend ein Autofahrer vor einer Fahrzeugkontrolle geflüchtet und hat dabei einen Polizisten verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stoppten Einsatzkräfte gegen 18:40 Uhr nach dem Verdacht einer Nötigung im Straßenverkehr auf der Stadtautobahn A 100 zwischen den Anschlussstellen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm einen Mercedes-Fahrer. Als einer der Beamten den Fahrzeugführer auf dem Seitenstreifen kontrollieren wollte, beschleunigte dieser und fuhr in Fahrtrichtung Hamburg weiter. Der Polizist wurde rund zehn Meter mitgeschleift und erlitt Verletzungen an einer Hand. Er setzte seinen Dienst dennoch fort. Im Anschluss wurde eine Fahndung nach dem Mercedes eingeleitet. Der Wagen wurde einige Zeit später auf einem Parkplatz am Sachsendamm in Tempelhof verlassen vorgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.