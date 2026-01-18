Fahrer überfallen

Nr. 0061

Heute Morgen überfielen zwei Unbekannte einen Fahrer mit einer Schusswaffe in Reinickendorf. Der 49‑jähriger Fahrer eines Fahrdienstleisters hatte zwei Fahrgäste gefahren und hielt gegen 9 Uhr am Lampesteig an, um diese wie beauftragt aussteigen zu lassen. Unmittelbar nach dem Halt hielt einer der beiden Männer dem Fahrer von hinten eine Pistole an den Kopf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Währenddessen durchsuchte der zweite Tatverdächtige den Rucksack des Fahrers. Dieser gab mehrfach an, kein Bargeld mitzuführen. Daraufhin schlug der bewaffnete Tatverdächtige dem Fahrer mehrfach mit der Magazinseite der Waffe auf den Kopf. Der Verletzte holte schließlich das Bargeld heraus. Zudem entwendeten die Tatverdächtigen ein im Auto liegendes Mobiltelefon. Dem Fahrer gelang es, den Notdruckknopf zu betätigen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß. Die Ermittlungen dauern an.