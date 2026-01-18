Schüsse auf Lokal

Nr. 0059

.In der vergangenen Nacht kam es zu mehreren Schüssen auf ein Lokal in Kreuzberg. Gegen 3 Uhr sollen Unbekannte in der Schönleinstraße mehrere Schussabgaben auf ein Café eines 27‑jährigen Betreibers abgegeben haben. Das Café war zum Zeitpunkt der Tat geschlossen, sodass sich keine Personen im Inneren aufhielten. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte stellten in den Schaufenstern des Cafés mehrere Einschusslöcher fest. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg wurden mehrere Hülsen sowie eine Patrone aufgefunden. Im Inneren des Cafés konnten zudem mehrere Projektile sichergestellt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.