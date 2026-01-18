Mehrere Autos in Brand gesetzt

Nr. 0058

Heute früh sollen Unbekannte drei Fahrzeuge in Neukölln angezündet haben. Gegen 4.30 Uhr alarmierten mehrere Anwohnende die Berliner Feuerwehr, nachdem sie auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Am Rötepfuhl mehrere brennende Fahrzeuge bemerkt hatten. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Brände löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein VW, ein Suzuki und ein Dacia in Brand gesetzt. Zwei davon brannten vollständig aus. Drei weitere, in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen hat das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes aufgenommen.