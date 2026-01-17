Hitlergruß gezeigt und Bierflasche geworfen - Festnahme

Nr. 0055

Kräfte des Polizeiabschnitts 53 nahmen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen Mann vorläufig fest, der zuvor einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine Gruppe Jugendlicher gegen 3 Uhr in der Audre-Lorde-Straße unterwegs, als sie auf einen 37-jährigen Mann auf einem Balkon aufmerksam geworden sei, der dort bei freiem Oberkörper den Hitlergruß gezeigt und sich fremdenfeindlich geäußert haben soll. Als der Tatverdächtige daraufhin von einer 19- und einem 18-Jährigen aus der Gruppe gefilmt worden sein soll, sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, woraufhin der 37-Jährige eine Bierflasche geworfen und damit einen 17-Jährigen am Kopf getroffen habe. Der Jugendliche wurde von Rettungskräften der Feuerwehr am Ort ambulant versorgt. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der zum Balkon gehörenden Wohnung eines 58-Jährigen fest. Da sich der 37-Jährige, bei dem die Einsatzkräfte Betäubungsmittel fanden, nicht ausweisen konnte, wurde er für erkennungsdienstliche Maßnahmen zu einem Polizeiabschnitt gebracht. Weil er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, wurde dem Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin in einem Polizeigewahrsam Blut entnommen. Anschließend wurde er auf freien Fuß entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.