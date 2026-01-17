Brandstifter festgenommen

Nr. 0054

Kräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen gestern Abend in Marzahn einen Mann fest, der einer Brandstiftung verdächtigt wird. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten eine Zeugin und ein Zeuge gegen 16 Uhr vor einer Wohnungstür in der 10. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Märkischen Allee brennenden Unrat bemerkt. Die beiden löschten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Wohnungstür und Wohnung konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen im Haus führten zu einem 25-jährigen Mieter des Hauses, den Einsatzkräfte gegen 19 Uhr in seiner Wohnung festnahmen. Der Tatverdächtige kam zur Feststellung seiner Identität in ein Polizeigewahrsam und wurde für das ermittlungsführende Brandkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.