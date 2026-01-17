Nach räuberischem Diebstahl während eines Autokaufs – falscher Polizist festgenommen

Nr. 0053

Einsatzkräfte nahmen gestern Abend in Reinickendorf einen falschen Polizeibeamten nach schwerem räuberischen Diebstahl mit Waffen fest. Gegen 20:40 Uhr hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen ein 29-Jähriger im Beisein von zwei Bekannten mit einem unbekannt gebliebenen Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Emmentaler Straße zu einem geplanten Autokauf verabredet. Der unbekannte Verkäufer habe sich hierzu in ein Fahrzeug des 29-Jährigen gesetzt, um den vereinbarten fünfstelligen Geldbetrag zu zählen. Während dessen seien zwei Männer an den Wagen getreten und hätten sich als Polizisten in Zivil ausgegeben. Dem Vernehmen nach forderten sie die beiden Fahrzeuginsassen auf, auszusteigen und das Geld im Auto liegen zu lassen. Die falschen Polizeibeamten sollen dann angegeben haben, das Geld beschlagnahmen zu müssen. Anschließend sollen sie die beiden Insassen durchsucht und einen weiteren aufgefundenen vierstelligen Geldbetrag ebenfalls unter der Legende einer Beschlagnahme an sich genommen haben. Als der 29-Jährige seinen Anwalt mit dem Sachverhalt konsultiert habe, soll das Duo in sein Auto gestiegen und geflüchtet sein. Dabei seien sie über den Fuß des 38-jährigen Bekannten gefahren, der Schmerzen verspürte, eine ärztliche Behandlung im Nachgang jedoch ablehnte. Der 29-Jährige sei gemeinsam mit dem 38-Jährigen den Tätern hinterhergefahren, die aus der Emmentaler Straße in den Armbrustweg abgebogen seien und dort aufgrund einer Sackgassen zum Stehen kamen. Dort sollen die Täter ausgestiegen sein und den 29-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der 29-Jährige verfolgte daraufhin einen Tatverdächtigen und lotste alarmierte Einsatzkräfte hinzu, die schließlich den 42-Jährigen nahe der Kreuzung Emmentaler Straße Ecke Reginhardstraße festnahmen. Die Einsatzkräfte durchsuchten ihn und fanden eine Schutzweste, ein Funkgerät, ein Mobiltelefon und zwei Fahrzeugschlüssel. Zudem fanden sie in einem nahegelegenen Gebüsch eine geholsterte Softair-Pistole und Handfesseln. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei führte Spurensicherungsmaßnahmen am zurückgelassenen Fluchtfahrzeug durch, fand dabei einen Geldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich sowie ein Mobiltelfon und beschlagnahmte alle aufgefundenen Gegenstände sowie das Fahrzeug. Der 42-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam und wurde dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übergeben. Sein Komplize und der Verkäufer konnten nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls mit Waffen, der Amtsanmaßung und der gefährlichen Körperverletzung dauern an.