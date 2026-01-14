Fußgänger bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 0043

In Prenzlauer Berg ereignete sich in der vergangenen Nacht ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in der Greifswalder Straße gegen 1:15 Uhr ein 63-jähriger Mann von einem 65-jährigen Tram-Fahrer der Linie M4 angefahren und dadurch am Kopf verletzt. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 65-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).