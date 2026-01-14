Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Neukölln/Mitte

Nr. 0041

Polizeikräfte konnten gestern Abend in Mitte einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkten Einsatzkräfte kurz vor 22 Uhr einen Autofahrer, der mit unsicherer Fahrweise am Hermannplatz unterwegs war und folgten ihm. Sie stoppten ihn schließlich in der Littenstraße und führten eine Verkehrskontrolle durch. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Auto und fanden 40 kleine Gefäße mit augenscheinlichen Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diese. Der Mann kam zum Zwecke der Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam und danach wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.