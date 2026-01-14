Drei Festnahmen von falschen Polizisten

Nr. 0040

Einsatzkräfte nahmen gestern Mittag in Prenzlauer Berg drei falsche Polizisten fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die 16-, 17- und 25-jährigen Tatverdächtigen gegen 13:30 Uhr einen 84-jährigen Mann in dessen Wohnung in der Heinz-Bartsch-Straße angerufen und ihn auf angeblich falsche Überweisungen vom Konto seiner Ehefrau aufmerksam gemacht haben. Der Senior sollte zur vermeintlichen Überprüfung eine hohe Bargeldsumme abheben und die Geldscheine gemeinsam mit einem angeblichen Polizeibeamten am Telefon überprüfen. Der 84-Jährige wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Nachdem ein Abholtermin für die angeblich falschen Geldscheine vereinbart worden war, konnten Zivilfahnder des Landeskriminalamts sowohl den Abholer an der Haustür als auch die beiden Tatverdächtigen in einem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug festnehmen. Sie kamen alle in ein Polizeigewahrsam. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde das Trio dem zuständigen Fachkommissariat für Betrugsdelikte beim Landeskriminalamt überstellt. Während die beiden Jüngeren dem Jugendnotdienst übergeben wurden, soll der Älteste im Laufe des Tages einem Haftgericht vorgeführt werden.

Aktuell kommt es vermehrt zu Trickdiebstählen, insbesondere durch falsche Polizistinnen und Polizisten sowie falsche Handwerkerinnen und Handwerker. Unter den folgenden Links gibt Ihnen die Polizei Berlin wichtige Hinweise, damit Sie nicht auf diese Betrügerinnen und Betrüger hereinfallen:

Betrug durch “Falsche Polizisten” am Telefon

Trickdiebstahl und Trickbetrug in der Wohnung